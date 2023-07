Dai Vigili del Fuoco di Alessandria – Una squadra di Alessandria a Vicenza per le avverse condizioni meteo

Nelle prime ore di stamane una squadra dei Vigili del Fuoco di Alessandria, composta da 7 unità con autoscala, motopompe e furgone fuoristrada polifunzionale, è partita in supporto al personale del Comando di Vicenza a seguito delle avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona della Regione Veneto. La squadra fa parte del dispositivo di colonna mobile regionale che garantisce personale e mezzi per fronteggiare sul territorio nazionale in base alle necessità ogni tipo di emergenza nei compiti istituzionali del Corpo.