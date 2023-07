Grigi, forse ci siamo: raduno alla dieci al Centro Michelin

Spinetta Marengo (Alessandria) – Stamane alle 10 nuovo raduno dopo la falsa partenza della settimana scorsa dell’Alessandria Calcio al Centro Sportivo Michelin di Spinetta Marengo per la guida di mister Fiorin che risulta essere già il terzo allenatore d’una stagione che si annuncia problematica, dopo aver visto Lauro lasciare, con Lo Bello e il suo staff accolto dal giardiniere del Mocca in veste di Segretario Generale. Dopo gli annunci di ieri oggi altre novità: Vitantonio Zaza sarà il mister della formazione giovanile Under 15. Tale Antonio Ronci, attaccante laziale 2001 arriva dalla Pro Vercelli e s’è guadagnato una sola breve apparizione in campionato nella passata stagione in Serie C. Di seguito l’elenco ufficiale dei calciatori che iniziano la preparazione:

Portieri: Liverani, Marietta, Rossi;

Difensori: Rota, Podda, Checchi, Nunzella, Ciancio;

Centrocampisti: Speranza, Pellegrini, Nichetti, Pelitteri;

Attaccanti: Cori, Ronci, Mariello, Gazoul, Ghiozzi, Lamesta, Galeandro, Palombi;

Aggregati: Menino, Gueli, Cociobanu, Ascoli, Cocino, Ghiardelli, De Ponti.