Il Consiglio comunale di Novi è un lazzaretto: dopo Muliere a casa con la febbre, anche il vice Tedeschi con la mascherina “Per non attaccarla agli altri…” e dorme

Novi Ligure (Franco Traverso) – Come ci segnala correttamente un nostro lettore di Novi, il Sindaco, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, essendo eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali a suffragio universale e diretto, è membro di diritto del Consiglio Comunale e, in caso di assenza, può essere sostituito solo dal vicesindaco. Ma anche il vicesindaco Simone Tedeschi è affetto da influenza. Tuttavia se non fosse stato presente la riunione sarebbe stata nulla. Così ieri sera in Consiglio Comunale a Novi si è presentato con tanto di mascherina perché, a sentir lui, era influenzato e non voleva attaccare la febbre a nessuno. Per l’ennesima volta non è stato deciso niente. Siamo alle comiche.