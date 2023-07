Prosegue la campagna acquisti dell’Alessandria Calcio

Spinetta Marengo (Alessandria) – La preparazione precampionato dei Grigi è partita stamane sul terreno di gioco del Centro Sportivo Michelin. Dopo la diaspora degli uomini dello staff precedente arriva qualcuno ad occupare le caselle vuote. Daniele Menco dal Calvirate è il nuovo preparatore atletico di Fiorin che si avvarrà come secondo di Adriano Sapia e anche lui arriva dal sobborgo meneghino. Ma, secondo voi potevamo farci mancare almeno fino a settembre, una teoria di speranzosi e sconosciuti giovanotti che arrivano qua “in prova” e sperano nel miracolo di dimostrare di essere all’altezza di diventare calciatori benché nessuno in questo strano mondo si sia accorto di loro? Certo che no. E di miracoli simili quanti ne abbiamo visti in 50 anni? Anche due o tre. Oggi alla “Fermata Michelin” è sceso in prova l’attaccante croato Lukanovic, l’anno scorso sei presenze in Seria D a Bassano. Due prodotti del nostro vivaio invece sono stati ceduti a Pisa: il difensore Matteo Battista e il centrocampista Alessandro Battistella del 2006. Peccato perché si diceva un gran bene di questi due ragazzi cresciuti nella nostra cantera e titolari ovviamente in prospettiva. Come portiere bussa alla porta Ramon Virano 19 anni (nella foto), proveniente dalla Under 17 del Torino.