Alessandria – Per cause in corso di accertamento ieri sera poco prima di mezzanotte un’auto che percorreva Corso 100 Cannoni, si è ribaltata davanti all’Esselunga. Per fortuna il conducente non ha riportato gravi ferite per cui ha perfino rifiutato le cure mediche del 118. Sul posto anche la Polizia Locale di Alessandria, impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente.