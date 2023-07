Novi: in consiglio comunale insediate le commissioni, poi Bertoli vota con la maggioranza

Novi Ligure – Nel consiglio comunale di mercoledì 19 luglio (in terza seduta) sono state approvate all’unanimità le competenze e i componenti delle commissioni permanenti.

Eccole:

(Gestione del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, Attività produttive, Commercio): Patrizia Gugliermero, Enrica Cattaneo, Alessandra Di Bella, Pino Dolcino, Paolo Coscia; (Bilancio e finanze, Patrimonio, Economato, Regolamenti, Consorzi e Aziende partecipate, Personale e organizzazione): Andrea Vignoli, Luca Patelli, Patrizia Gugliermero, Giacomo Perocchio, Oscar Poletto; (Opere pubbliche, Polizia Urbana, Sicurezza, Trasporti e Viabilità): Alfredo Lolaico, Marco Gobbato, Enrica Cattaneo, Maria Rosa Porta, Marco Bertoli; (Turismo, Sport, Istruzione, Cultura, Formazione professionale, Politiche sociali, Sanità): Alessandro Reale, Enrica Bosio, Enrica Cattaneo, Pino Dolcino, Maria Rosa Porta.

Colpo di scena sul voto delle delibere relative alle variazioni di bilancio e alla verifica degli equilibri di bilancio che ha visto la spaccatura dell’opposizione. Al momento della votazione delle tre delibere, i consiglieri dei gruppi Forza Italia Berlusconi per Novi Ligure e Lega – Lavoriamo per Novi, hanno abbandonato l’aula mentre i consiglieri Paolo Coscia e Marco Bertoli di Fratelli d’Italia hanno espresso il proprio voto. Non basta perché Bertoli, in contrasto col centrodestra, ha dato voto favorevole alla delibera sul riequilibrio di bilancio.