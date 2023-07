Sconto di pena per Roberto Rosso che tuttavia ricorrerà in Cassazione

Torino – Sconto di pena per all’ex assessore regionale di Fratelli d’Italia Roberto Rosso – espulso dal partito poche ore dopo l’arresto avvenuto all’alba del 20 dicembre 2019 – condannandolo a 4 anni e 4 mesi di reclusione già in buona parte scontati in regime di custodia cautelare. In primo grado il Tribunale di Asti gli aveva inflitto 5 anni per voto di scambio politico mafioso. La Corte d’Appello di Torino pur confermando l’accusa gli ha dato uno sconto di pena di otto mesi. Tuttavia dopo la lettura del dispositivo, Rosso si è detto “deluso e sconcertato per questa pronuncia” per cui ricorrerà in Cassazione.

Foto tratta da La Repubblica Torino