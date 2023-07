Politica novese: la strana foto della signora presidente, mentre l’assessora marocchina gioca a fare il sindaco

Novi Ligure (Franco Traverso) – Ormai a Novi è il caos totale, col sindaco che marca visita, il vicesindaco che lo sostituisce indossando la mascherina e si addormenta durante il consiglio comunale, il consigliere di Fratelli d’Italia Bertoli che continua a votare con la maggioranza di sinistra, mentre i problemi restano sempre sul tavolo, irrisolti. Non basta perché dai politici novesi ci arrivano anche scene spettacolari con (foto in alto tratta dai social) l’avvocata Teresa Mantero, attuale presidente del consiglio comunale, in una strana posa al parco di Pinocchio a Collodi: la si vede seduta a gambe divaricate (?) su un pedone degli scacchi in atteggiamento mollemente allusivo mentre distribuisce baci a chi la guarda (?). La foto è del 2021. L’atra politica, l’assessora marocchina Rachida Hasbane (foto a lato) che indossa impettita la fascia da sindaco. Forse questo gesto nasconde un desiderio inconfessabile, cioè quello di essere il sindaco di Novi. Può darsi che un giorno ci riesca; d’altronde, almeno lei sa come si indossa la fascia.