Tentata rapina a un pensionato che reagisce e mette in fuga il rapinatore

Serravalle Scrivia – L’ha seguito fino al bancomat e quando il cliente della banca, pensionato di 78 anni, stava per ritirare i soldi, il malvivente ha tentato, prima di distrarlo, poi di derubarlo. Il fatto risale a giovedì sera 20 Luglio 2023, al bancomat della filiale Unicredit di Serravalle Scrivia. Il pensionato non si è lasciato intimorire e ha immediatamente reagito costringendo il rapinatore alla fuga. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri di Serravalle che hanno iniziato le indagini, anche con l’ausilio delle telecamere di sicurezza, per rintracciare e assicurare alla giustizia il responsabile dell’aggressione.