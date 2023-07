Berga isolata dal mondo attende ancora la rimozione dei detriti della frana e la connessione alla rete per telefonini e Pc

Berga (Val Borbera) – Ad Agneto, Berga e Croso, in alta Val Borbera, non è mai arrivata la connessione internet, nemmeno quella di un telefono cellulare. Sono 40 residenti scollegati, che diventano 400 d’estate. A Berga non funziona più niente, nemmeno il telefono fisso. Il primo maggio del 2022 una frana si è staccata dal costone della montagna e si è abbattuta sulla strada provinciale 147. È passato più di un anno ma la frana è ancora lì a dividere in due il Comune di Carrega Ligure. Per andare da una frazione all’altra, bisogna scendere a valle, prendere l’autostrada A7 per 20 chilometri fino all’uscita di Vignole Borbera e risalire da un’altra vallata. Non basta perché la frana ha danneggiato anche i vecchi cavi telefonici. Ecco perché non funzionano nemmeno i telefoni fissi. Anni fa Wind aveva fatto un progetto per un ripetitore ma fu bocciato dalle Belle Arti perché rovinava il paesaggio. Sembra che finalmente la Regione Piemonte abbia preso in considerazione una elettrificazione efficiente, la rimozione urgente dei detriti della frana e la connessione alla rete per i telefonini e i Pc. Cirio, se ci sei batti un colpo.

Foto tratta da Il Secolo XIX