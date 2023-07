Dopo la tromba d’aria di stamane a Genova treni per Ovada e Acqui in tilt

Ovada – Dopo la tromba d’aria in Valpolcevera e Sampierdarena tra le 7.30 e le 8 di stamane, si contano i danni mentre i Vigili dl Fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Rami spezzati e pericolanti, tettoie scoperchiate, ringhiere e persiane divelte. Per fortuna non si registrano feriti o altri problemi di particolare gravità. Tutto è durato pochi istanti, abbastanza per provocare un gran spavento in una città ancora mezza addormentata. A causa del maltempo si sono verificati gravi disagi per il trasporto ferroviario. La linea Genova – Acqui Terme via Ovada ha visto la circolazione sospesa tra Genova Sampierdarena e Genova Borzoli dalle ore 7:40 per danni causati dal maltempo. Dalle 10 la circolazione risulta ancora sospesa, in corso l’intervento dei tecnici. Intanto da Trenitalia fanno sapere che i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Tutto ciò si aggiunge ai disagi legati allo sciopero indetto dalle segreterie regionali liguri delle sigle sindacali FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA per il personale della circolazione di Rfi dalle 9 alle 17 di lunedì 24 luglio. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Possibili cancellazioni e ritardi quindi per tutta la giornata di oggi. Tra i treni con maggiori ritardi, al momento un intercity per Milano che avrebbe dovuto partire alle 9.44 da Brignole e che viaggia con 247 minuti di ritardo. Altri ritardi tra i 10 e i 70 minuti sono registrati su linee locali e regionali. Solo pochi treni viaggiano in orario.