Rimandato a settembre? No, ad agosto

Roma – Il ministro Giuseppe Valditara in una circolare ministeriale del 13 giugno ha comunicato ai dirigenti scolastici le nuove date entro le quali inviare i dati relativi agli esiti finali degli alunni. Inoltre per anticipare le operazioni di avvio dell’anno scolastico a partire da quest’anno, non sarà possibile accedere alle funzioni di trasmissione degli esiti finali oltre le date indicate nella nota. In base a questa decisione i “rimandati a settembre” diventano “rimandati ad agosto” poiché la “finestra” si apre il 16 agosto e si chiude il 31 agosto. Solo in casi eccezionali tale data può slittare all’8 settembre. Ma il ministero “invita a rispettare le tempistiche indicate”. Quindi, gli esami dovranno svolgersi prima della fine di agosto. In molti istituti superiori italiani, gli esami inizieranno il 24 agosto, la data che consentirà entro la fine del mese di svolgere gli scrutini e di comunicare gli esiti al ministero.