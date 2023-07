Felizzano – Un uomo di 80 anni è morto ieri verso mezzogiorno dopo essere precipitato da una finestra al quarto piano del suo alloggio in Via XXV Aprile. Ancora al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica del grave incidente anche se dai primi riscontri si tratterebbe di suicidio. Sul posto, oltre ai Carabinieri, una squada dei Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. Nonostante i soccorsi, purtroppo, non è stato possibile fare nulla in quanto l’anziano era già morto.