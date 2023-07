Importante donazione al Soggiorno Airone di Giarole, “Capitale della Solidarietà del Monferrato”

Giarole (Claudio Lanteri) – Quando si afferma, un po’ superficialmente, che la solidarietà e la generosità sono virtù che tendono a scomparire in questa età frettolosa, terribile e senza certezze, si afferma forse un concetto un po’ scontato e molto di tendenza, probabilmente poco motivato e sostanzialmente fasullo.

Al Soggiorno Airone di Giarole, nota Residenza per la Terza e Quarta età del Monferrato, ne abbiamo avuto una prova evidente alcuni giorni fa, quando con atto notarile redatto dalla Notaia Dr.ssa Rosalba Didonna di Alessandria, i famigliari di G.C., un Ospite della Struttura, serenamente defunto dopo anni di permanenza nella stessa, la Signora Fabrizia Falzoni e il Signor Cesarino Callegari, hanno voluto donare l’immobile di famiglia, un palazzotto nel centro di Giarole, in memoria del defunto Amato, proprio alla Cooperativa Sociale Airone, titolare del Presidio. La cerimonia – breve e commovente – cui hanno partecipato il Sindaco di Giarole Giuseppe Pavese e il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, ha raccolto la volontà del Presidente Dr. Claudio Lanteri di destinare la casa a finalità sociali, e nello specifico, dopo opportuna progettazione e realizzazione, a Soggetti fragili e in difficoltà, in particolare giovani in condizioni psico-sociali precarie.

L’impresa, soprattutto di questi tempi, non sarà facile in poco tempo, ma la linea del futuro è stata tracciata. “Giarole – ha detto il Sindaco Giuseppe Pavese – si candida ad essere Capitale della Solidarietà del Monferrato, volendo dimostrare che questa terra, aspra e abitata da donne e uomini abituati al duro lavoro, ma accogliente e feconda, può riservare molte sorprese sulla strada di un’Opera sociale per gli altri meno fortunati”. E il Soggiorno Airone, insieme al Comune e a tanti altri che si aggiungeranno per strada, come sempre è e sarà in prima linea. E sempre in questa ottica di solidarietà concreta e immediata, il Soggiorno Airone di Giarole, per andare incontro all’emergenza estiva promuove rette particolarmente agevolate, fino a settembre compreso, per le famiglie del Monferrato in difficoltà , come già fatto in passato , per segnare una presenza attiva e reale a fianco dei più deboli. I nostri operatori sono a disposizione sette giorni su sette festivi compresi per dare informazioni e sostegno.