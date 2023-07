Liberati 21 cani prigionieri in uno scantinato che ora cercano una casa

Murisengo – Grazie all’intervento delle Guardie zoofile Oipa di Alessandria e Gepa di Casale Monferrato sono stati messi in salvo ben 21 cani, tra cui 5 cuccioli trovati in pessime condizioni rinchiusi in un gabbione in una cascina. Durante l’ispezione sono stati trovati anche otto gatti di razza, due conigli ariete, un pappagallo e sette galline. I padroni di casa sono stati denunciati mentre gli animali sono stati posti sotto sequestro: i cani sono stati portati al canile Cascine Rossi di Casale, mentre gatti, conigli e pappagalli sono ora accuditi in un rifugio sempre della città monferrina. I cani, esclusi i cuccioli di labrador di cui uno purtroppo mancato nelle ultime ore, si potranno adottare subito.