Teresa è recidiva: altro che denunce al giornalista, deve dimettersi!

Novi Ligure (Franco Traverso) – Mentre l’esuberante avvocata Teresa Mantero, presidente del consiglio comunale di Novi Ligure, vuole denunciarci per “lesa maestà”, colpevoli, secondo lei, di aver pubblicato una foto: https://www.alessandriaoggi.info/sito/2023/07/22/politica-novese-la-strana-foto-della-signora-presidente-mentre-lassessora-marocchina-gioca-a-fare-il-sindaco/, tratta dai social in cui è ritratta in atteggiamento “singolare” per una responsabile della pubblica amministrazione di una città come Novi Ligure che, non sarà Tokio, ma conta circa 28.000 cittadini meritevoli di rispetto. La cosa ci ha insospettito e abbiamo iniziato a cercare trovando anche queste altre due foto pubblicate – non certo da noi anche se siamo dei cattivoni – da qualcuno sul profilo Instagram della stessa Teresa dove compare mentre succhia un dito e nell’altra duplicata in costume da coniglietta – o topina fa listess – mentre indica ammiccante se stessa che si da un abbondante rossetto. Parlano da sole: no comment.

Per la precisione la Teresa è socia dello Studio Legale Girotto – Amapane – Mantero (cioè lei) che si trova in Via Girardengo 39 a Novi Ligure. Ironia della sorte era la sede del vecchio PLI di Masoero, Guenna, Simonassi, Vernetti, Fossati, e altri giganti della politica novese. Non c’è niente da fare, questa è la legge del contrappasso.