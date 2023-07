Ecco il meteo fino a Ferragosto

di Mattia Gussoni (Meteorologo de Il Meteo) – Anche il prossimo mese di Agosto si preannuncia sorprendente sotto il profilo meteo-climatico a causa dei grandi movimenti a livello atmosferico, con l’Italia strattonata tra cicloni temporaleschi e ondate di caldo dall’Africa. Secondo gli ultimi aggiornamenti già nel corso della prima decade l’ingresso a più riprese di aria fresca in quota determinerà un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto al Nord, con il rischio concreto di temporali, nubifragi e grandinate. Nella mappa possiamo notare la presenza di un ciclone sulla Scandinavia che pilota un flusso atlantico piuttosto vivace verso il cuore del Vecchio Continente, interessando quindi anche parte del nostro Paese. Cosa significa nel concreto? Chi ha scelto le località turistiche delle regioni settentrionali come meta delle proprie vacanze dovrà armarsi di pazienza, specie per ciò che riguarda la montagna: il tempo sarà tutt’altro che stabile e le occasioni per disturbi temporaleschi saranno all’ordine del giorno. Il discorso cambia un po’ se facciamo riferimento al Centro-Sud e alle due Isole Maggiori dove il famigerato anticiclone africano non ha nessuna intenzione di arretrare e, anzi, continuerà verosimilmente a inviare vampate molto calde e umide sul bacino del Mediterraneo. In sostanza ci troveremo spaccati letteralmente in due dal punto di vista meteorologico, sulla falsariga di quanto abbiamo già visto in queste ultime settimane a dir poco estreme: mentre il Nord sarà bersagliato da supercelle temporalesche, il Centro-Sud risulterà baciato quasi ovunque dal sole e sotto una cappa di calore intenso. Dopo Ferragosto, secondo gli ultimi aggiornamenti, appena arrivati dal Centro Europeo, ci attendiamo temperature largamente e diffusamente oltre la media, anche fino a +3°C, per cui è lecito attendersi altre ondate di calore, magari ancor più forti e persistenti.