Rapina a casa del Comandante Bassani: rubata la cassaforte e anche i vestiti della moglie

Sant’Agata Fossili – Nel pomeriggio di sabato scorso – ma la notizia ci è arrivata in redazione solo poco fa – è avvenuto uno stranissimo furto nella casa del dottor Alberto Bassani da Novi Ligure, comandante della Polizia Municipale di Alessandria. I ladri si sono introdotti sicuri che nessuno fosse in casa nella villetta di Bassani e senza sfondare il muro o arrecari danni – quindi con tutta calma – hanno smurato la cassaforte e l’hanno portata via. Poi hanno trafugato il guardaroba della Signora Bassani portando via vestiti, biancheria intima e quant’altro. A questo punto alcune domande attendono risposta: come è stato possibile entrare a colpo sicuro a casa d’un pubblico ufficiale, di giorno, senza temere di essere scoperti? Perché rubare il guardaroba della Signora Bassani?