Un infermiere del 118 salva la vita a un uomo colto da infarto

Alessandria – Un infermiere dell’ambulanza del 118 ha salvato la vita a un uomo di 71 anni colto da infarto. Il fatto è di stamane poco prima di mezzogiorno quando era in uno studio medico in viale Milite Ignoto e ha avvertito un dolore al torace. È stata chiamato subito il 118 quando, dopo essersi alzato per entrare in ambulanza, s’è sentito male per cui è stato necessario l’uso del defibrillatore. Grazie al pronto intervento dell’infermiere di turno il cuore è tornato a battere e ora l’uomo si trova in ospedale in buone condizioni.