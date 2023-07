Aggrediscono brutalmente un pastore e poi lo chiudono nel bagagliaio

Occimiano – Non si conoscono i motivi della brutale aggressione avvenuta stanotte e subita da un pastore rumeno di 36 anni a opera di tre rumeni e un italiano che l’hanno sorpreso nel sonno nella sua roulotte. L’hanno poi chiuso nel bagagliaio dell’auto di uno degli aggressori e abbandonato a Mirabello Monferrato, non molto lontano dal luogo del pestaggio. Con ogni probabilità si tratta di un regolamento di conti, mentre gli Uomini della Benemerita, grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità degli energumeni che sono stati fermati. Si tratta di un cittadino italiano di 57 anni, e di tre cittadini rumeni rispettivamente di 36, 37 e 55 anni, due dei qyali sono risultati senza fissa dimora. Tutti e quattro sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vercelli per lesioni aggravate e sequestro di persona. L’allarme era stato lanciato dalla stessa vittima che era riuscita a liberarsi e raggiungere un esercizio pubblico per chiedere aiuto. Portato all’Ospedale di Casale il pastore ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni.