Autostrada A7: causa cantieri dal 31 luglio all’8 settembre limitazioni al traffico

Alessandria – Con una nota la Milano Serravalle informa che, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione al cavalcavia del casello di Bereguardo lungo l’Autostrada A7 (km 21+430), dalle ore 22:00 del 31 luglio 2023 alle ore 6:00 dell’8 settembre 2023 verranno chiusi al traffico gli svincoli in entrata dal casello di Bereguardo per la sola carreggiata sud (direzione Genova) e in uscita per il casello di Bereguardo dalla medesima carreggiata sud (provenienza Milano). I percorsi alternativi consigliati in ambito autostradale prevedono: – per il traffico proveniente da Milano e da Binasco e diretto al casello di Bereguardo e relativo raccordo autostradale, l’indirizzamento al casello successivo di Gropello Cairoli (Km 30+644), il rientro in direzione Milano attraverso la rotatoria esterna il casello, per la successiva uscita al casello di Bereguardo da carreggiata nord; – per il traffico proveniente dal casello di Bereguardo e relativo raccordo autostradale diretto a Genova, l’ingresso in A7 direzione Milano, l’uscita al casello di Binasco (Km 10+503) per il successivo ingresso in carreggiata sud (direzione Genova), attraverso la rotatoria esterna il casello. Sono inoltre previsti itinerari alternativi attraverso la viabilità esterna: – per il traffico proveniente da Milano e diretto al casello di Bereguardo e relativo raccordo autostradale, l’uscita consigliata allo svincolo precedente di Binasco (Km 10+508) per il successivo indirizzamento sulla S.P. ex S.S. 35 dei Giovi fino a Pavia proseguendo su A54 Tangenziale Ovest di Pavia per il successivo ingresso in A53 Raccordo Pavia-Bereguardo; – per il traffico in entrata dal casello di Bereguardo e relativo raccordo autostradale diretto a Genova, l’ingresso consigliato in A7 al casello di Gropello Cairoli (km 30+644) attraverso l’indirizzamento, dapprima su A54 Tangenziale Ovest di Pavia e successivamente sulla viabilità esterna S.P.596. Durante il periodo di esecuzione dei lavori di manutenzione, il casello di Bereguardo resterà fruibile in entrata per la carreggiata nord (direzione Milano) e in uscita per Bereguardo da carreggiata nord (provenienza Genova). Maggiori dettagli sulle chiusure e i percorsi alternativi disponibili sul sito www.serravalle.it

Info viabilità: numero verde gratuito 800.184.786