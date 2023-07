Barbone picchiato in Piazzale Marconi finisce all’ospedale

Voghera – Un barbone straniero di 42 anni è stato picchiato brutalmente stamane verso le sei nei giardini di fronte alla stazione, in Piazzale Marconi. Qualcuno ha dato l’allarme e sul posto s’è portata subito una squadra del 118 coi sanitari che l’hanno trovato riverso a terra presentando ferite e contusioni alla testa e alle braccia. L’uomo ha detto di essere stato aggredito con un bastone o una spranga. Sul posto anche i Carabinieri che stanno svolgendo le indagini per assicurare alla giustizia l’aggressore o gli aggressori. Il 42enne è stato portato con una ambulanza della croce rossa al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per accertamenti e le cure del caso.