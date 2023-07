Cambio al vertice della scuderia Ferrari: Mekies se ne va, arriva Ioverno

Maranello – La Scuderia Ferrari ha reso ufficiale l’addio di Laurent Mekies. La sua assenza sarà avvertita al muretto di Spa-Francorchamps, cedendo parte delle sue responsabilità a Diego Ioverno, che entra in gioco come nuovo Direttore Sportivo. L’annuncio è arrivato direttamente dal cuore del paddock di Maranello.

Diego Ioverno, originario di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), ha iniziato la sua carriera nel mondo del motorsport con Ferrari ventitré anni fa, nell’epoca d’oro del Cavallino Rampante, guidando il reparto di assemblaggio del cambio. Nel 2008 è diventato capo dell’assemblaggio delle monoposto nei test e sessioni di Formula 1. Due anni dopo, nel 2010, gli è stato assegnato il ruolo aggiuntivo di capo delle operazioni di gara e di garage, collaborando con meccanici e tecnici, essendo il responsabile dei pit stop. All’addio di Massimo Rivola, nel 2015, Ioverno è diventato manager sportivo, oltre a rappresentare la Scuderia nelle discussioni con la FIA e lo Sporting Working Group. Dal 2018 al 2021 ha ricoperto un lavoro di fabbrica, fino alla chiamata come ingegnere capo e responsabile delle operazioni del veicolo.