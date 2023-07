Ipotecato da Punto Service l’Ipab Borsalino di Alessandria

Alessandria – È di stamane la notizia che la cooperativa sociale Punto Service ha ipotecato l’Ipab Borsalino a garanzia del debito mai pagato di 3 milioni di Euro. Tecnicamente, mentre per parte dell’immobile si tratta di ipoteca di secondo o terzo grado ottenuta dalle Banche, per alcune parti – sfuggite alle Banche stesse – si tratta invece di ipoteca di primo grado che potrebbe quindi trasformarsi in sequestro del bene e nella sua vendita giudiziaria, privando l’istituto di parti vitali per il suo funzionamento e rendendo impossibile la sua concessione alla cooperativa sociale “Il Gabbiano” attuale gestore della Casa di Riposo stessa.