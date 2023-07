Per ora la Pernigotti (marchio secondario di Walcor Spa) serve a spartire le quote del Brand, ma sull’occupazione e sul rilancio della produzione è un silenzio tonante

Novi Ligure – Oggi, nel corso dell’assemblea dei soci, Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) sarebbe entrata in società con la quota del 25% in Pernigotti Holding SpA, società costituita dal fondo Lynstone di JP Morgan che ha rilevato dal Gruppo Toksoz l’intero capitale sociale dell’azienda novese. L’operazione avrebbe consentito di ricostituire il capitale per 7 milioni di euro (75% in quota Lynstone – JP Morgan, 25% Invitalia) e così porre le basi per il rilancio del marchio e della produzione (?). L’assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Pernigotti Holding SpA, con Luigi Mastrobuono presidente anche del Cda di Walcor Spa (nella foto), Attilio Capuano amministratore delegato, Camille Le Baut consigliere, membri a loro volta anche del Consiglio della Walcor: peraltro Walcor e Pernigotti sono già le due facce della stessa medaglia, con la Pernigotti che è solo un marchio e niente più – vedere la foto a lato). Nulla sul fronte dell’occupazione e della rilocalizzazione dello stabilimento novese, anche per quanto riguarda la produzione. Per ora l’operazione appare solo finanziaria senza nessun beneficio per i lavoratori novesi. Che vada bene, se si vuole riprendere la produzione a Novi, se ne parlerà fra due anni. Staremo a vedere.

Sindacalista Crocco, deve sei? Cosa racconti ancora agli operai? Faccelo sapere che lo scriviamo volentieri.