Questo tizio vive in Italia, s’è laureato a Bologna ma parla solo egiziano

Bologna (r.r.) – Laurea italiana discussa in lingua egiziana da uno che dell’Italia non conosce nulla, nemmeno la lingua. Non si riesce a scovare nel vocabolario una definizione che calzi per questa Università che si fregia di essere la più antica del Mondo e forse proprio per questo è completamente bollita. Gli esaminatori non stavano valutando la “prestazione” di un artista, ma uno studente e non si sa come sia stato ammesso agli studi, non conoscendo l’italiano. Provate voi a iscrivervi in qualsiasi università al Mondo se non conoscete la lingua nazionale. Tutti commossi anche nella trasmissione TV “In Onda” dell’alessandrino Cairo, condotta da una donna cinquantenne con un evidente difetto di pronuncia (una fastidiosa erre moscia che sembra finta). E così il compagno Giovanni Molari, laureato in agraria (con rispetto parlando) ma rettore dell’Università di Bologna, scavalcando ogni limite della decenza, ha laureato un egiziano che non parla l’Italiano. La stessa cosa è impossibile alla Sorbona o all’Imperial College London e riesce difficile pensare che qualcuno possa laurearsi in qualsiasi università del mondo senza spiaccicare una sola parola nella lingua nazionale dove opera l’ateneo. Che l’Italia abbia bisogno di queste introvabili “menti” quando espatria professionisti laureati con competenze rimarchevoli? Su Zaki va giù pesante Vittorio Feltri che ha scritto: “Avendo constatato il cattivo comportamento del giovanotto in questione, non gioisco affatto della sua riconquista del diritto a rientrare in Italia. In Italia per anni si è parlato di lui come fosse un martire della libertà, quando invece a me sembrava un bulletto capace di tutto e buono a nulla. Sono persuaso che sarebbe stato meglio che Zaki marcisse in una cella egiziana, così avrebbe imparato che la gratitudine è un sentimento che bisogna nutrire nei confronti di chi ti fa del bene. […] questo ragazzotto è un piccolo individuo che non merita rispetto e neppure la minima considerazione. Pronto per entrare con le carte in regola nel Pd, a fare compagnia alla segretaria ridicola del suddetto partito da cui la gente migliore è in precipitosa fuga. Zaki ha perso un’ottima occasione per dimostrare di meritare la libertà, che è un bene prezioso per tutti tranne che per i comunisti e generi affini. Egli in ogni caso non andrà lontano, perché politicamente e umanamente è un nano. Gli auguro di sparire dalla circolazione. Non merita altro.”