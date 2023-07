Sgominata la banda dell’”Audi-Camaleonte” attiva anche nell’alessandrino

Asti – Mettevano a segno colpi a bordo della stessa Audi Q3 che ogni volta cambiava colore e targa. Una grana non da poco per gli inquirenti che sono venuti a capo dell’enigma dell’auto policroma (a volte rossa, poi bianca o nera) con targhe false o clonate. Sei mesi d’indagine dei Carabinieri di Cuneo e della Procura di Asti che sono venuti a capo della singolare vicenda assicurando alla giustizia i presunti componenti della banda, per cui è scattata l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Federico Belli, per Cristiano Audisio, 43 anni, residente a Magliano Alpi, il figlio Luigi Mischa Audisio, 23, domiciliato a Carrù, Carlo Sacco, 42, di Mondovì, Francesco Puliga, 22, di Magliano Alpi e Vladimir Diaz, 33, cubano. Arresti domiciliari per Federico Ferrua, 27, residente a Vicoforte Mondovì, per il carrozziere di Alba Devis De Colombi, 47, e per la moglie Noemi Cartello, 40. Per loro si ipotizzano i reati di associazione per delinquere, furti in abitazione e indebito utilizzo di sistemi di pagamento: prelievi fatti coi bancomat e carte di credito frutto dei bottini. Per gli ultimi due, assistiti dall’avvocato Silvia Merlino, l’accusa è solo di aver aiutato la banda a tentare di rimuovere microspie degli investigatori sulle auto utilizzate per i raid.

I furti erano compiuti con un colpo alla porta o alla finestra, razzia e fuga nell’auto fantasma. Beffate le costose telecamere con “lettori di targhe” fatte installare dai Comuni. L’Audi cambiava colore grazie al wrapping, un’arte che consiste nel rivestire la carrozzeria delle vetture con pellicole colorate sempre diverse. E le targhe erano cambiate di volta in volta prima di partire per effettuare furti tra Monferrato, Langhe, ad Asti e Alessandria. Si calcola che siano stati oltre 50 i colpi commessi dalla banda. Il covo era una villetta nel Monregalese dove i Carabinieri sono riusciti a piazzare una micro-telecamera e così i componenti della banda sono stati filmati. Preziose anche le immagini del loro abbigliamento registrate all’interno di alcune case svaligiate. Sono stati sequestrati anche 45.000 euro in banconote, 6 Rolex Daytona la cui autenticità è in fase di verifica, 187 targhe italiane e due tedesche false, 9 parrucche e 16 bottiglie di Champagne.