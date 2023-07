Volano i conti di Iren, anche i debiti

Torino – Se crescono gli investimenti e l’utile netto (4%) di Iren – la multiservizi dell’energia luce e gas di Reggio Emilia che opera anche ad Alessandria avendo l’80% di Alegas Srl del Gruppo Amag – cresce anche del 17%, rispetto a fine 2022 l’indebitamento finanziario che ormai ammonta a quasi 4 miliardi di euro, pari a circa la metà del fatturato annuale del gruppo. Debiti che per ben 183 milioni di euro sono dovuti alla distribuzione di dividendi ai soci. Cresce anche il numero di dipendenti: l’organico complessivo ormai è pari a 10.897 unità, ben 1.552 persone in più rispetto allo scorso giugno. A preoccupare è l’indebitamento finanziario se si tiene conto che da inizio anno l’indebitamento netto è salito a 3,93 miliardi di euro a oltre 4 miliardi, quasi 600 milioni di euro in più rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente. Facendo due più due, in sei mesi Iren ha aumentato il proprio indebitamento più che in tutto il 2022.