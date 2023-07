Da Pro Vita Famiglia – Bene Valditara su Paritarie, così si garantisce libertà educativa

L’approvazione dell’emendamento 75/23, il cosiddetto PA bis, sul fronte della parità scolastica tra statali e paritarie è un passo importante che tutela la libertà educativa e il cammino scolastico di bambini e giovani studenti. Esprimiamo quindi soddisfazione per l’azione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha reso possibile questa svolta a favore anche di migliaia di lavoratori. Permettere ai docenti delle paritarie di veder riconosciuto il proprio lavoro ai fini dell’abilitazione significa infatti garantire giusti diritti agli insegnanti ma anche e soprattutto realizzare i principi di non discriminazione, di libertà di scelta delle famiglie in campo educativo e di continuità scolastica. Auspichiamo che con la strada intrapresa si potrà, finalmente, dare attuazione concreta alla legge 62 del 2000 che riconosce la piena parità fra scuole statali e scuole private e sarà quindi possibile, in futuro, garantire a migliaia di genitori italiani una scelta davvero libera e consapevole tra scuola statale e scuola paritaria, in base alle proprie convinzioni e a ciò che si ritiene più giusto per la crescita e l’educazione dei propri figli.