Alessandria-Sampdoria: i Grigi perdono ma salvano la faccia

Alessandria (Alessandria 0 – Sampdoria 1) – L’unico “lusso” che è stato concesso fin qui al popolo Grigio in questa estate targata Enea Benedetto era questa partita amichevole. Genesi originale ha avuto questo evento, voluto probabilmente per soddisfare le esigenze tecniche di Andrea Pirlo, neo mister doriano, dopo il niet di una parte di tifoseria mandrogna all’amichevole Monza-Samp, organizzata nello stesso luogo e nella stessa data. Stasera la Samp arrivava al Mocca dopo una serie di amichevoli affrontate con avversari di caratura diversa e nel giorno dell’annuncio dell’addio a bomber Gabbiadini che ha firmato per l’Al Nasr. L’Alessandria di Fiorin invece si presentava all’appuntamento con poche sedute di allenamento nelle gambe, alcuni giocatori sono gli stessi che la passata stagione hanno raggiunto la salvezza in extremis accanto a una serie di giovanotti che pare abbiano fra loro alcune cose in comune: sono tutti giovani, nessuno di loro è orfano e tutti, in passato, hanno giocato chi poco e chi nulla. Dubitiamo invece, per curricula e trascorsi tecnici e sportivi precedenti, che qualcuno di loro abbia le potenzialità per diventare giocatore di calcio professionista, ma questo lo vedremo senza porre limiti alla Provvidenza.

La partita – Fiorin schiera tutti i senatori a disposizione, i nuovi arrivati rigorosamente in panchina. La Sampdoria fa girare molto la palla ma affonda poco, i Grigi non si sbilanciano mai, non tirano mai in porta ma controllano la partita, almeno nel primo tempo, con una certa disinvoltura. I primi 45’ finiscono con i blucerchiati in vantaggio per 1-0 grazie al gol di La Gumina al 25’.

La ripresa. Nel frattempo ci dicono che stasera sono stati staccati quasi 2200 tagliandi, per buona parte a sportivi ospiti. Tafferugli nel rettilineo di tribuna con due tifosi ospiti fermati. In campo il via alla girandola dei cambi. Secondo tempo sulla falsa riga del primo, con gioco lento e rimuginato dove tutti difendono e nessuno attacca. Delusione palpabile da parte dei tifosi doriani per la prestazione dei ragazzi di Pirlo. Finisce con la vittoria striminzita dei liguri ma senza altre occasioni.

Alessandria – Liverani, Michetti, Checchi, Rota, Cori, Galeandro, Speranza, Palombi, Ghiozzi, Ciancio, Lamesta.

Sampdoria – Audero, De Paoli, Giordano, Yepes, Murro, Ferrari, Malagrida, Verre, La Gumina, Borini.