Formula 1, Gp Belgio – Leclerc torna sul podio

Francorchamps – Ottava vittoria consecutiva di Verstappen che ottiene un successo insperato, per la posizione in cui era partito, e porta in casa Red Bull una prima posizione che ormai sa molto di abitudine. In casa Ferrari Sainz, sfortunato, esce subito dai giochi costretto al ritiro dopo l’incidente al via con la McLaren di Oscar Piasti. Charles Leclerc chiude terzo tenendo a bada Lewis Hamilton. Torna sul podio la scuderia di Maranello per la terza volta quest’anno. Doppio podio per la Red Bull che sale sul primo gradino del podio con il solito Verstappen e con il messicano Perez. Quinto Fernando Alonso con l’Aston Martin mentre sesto un George Russell che che ha lottato con lo stesso Alonso per quasi tutta la gara. Adesso sosta e prossimo appuntamento il 27 Agosto con il gp d’Olanda.

Ordine di arrivo

Max Verstappen Sergio Perez Charles Leclerc Lewis Hamilton Fernando Alonso George Russell Lando Norris Esteban Ocon Lance Stroll Yuki Tsunoda Pietre Gasly Valteri Bottas Guanyu Zhou Alexander Albon Kevin Magnussen Daniel Ricciardo Logan Sargeant Nico Hulkenberg Carlos Sainz (ritirato) Oscar Piastri (ritirato)

Classifica piloti

Max Verstappen ( Red Bull) 314 punti Sergio Perez ( Red Bull) 189 Punti Fernando Alonso ( Aston Martin) 149 punti Lewis Hamilton ( Mercedes) 148 punti Charles Leclerc ( Ferrari) 99 punti Carlos Sainz ( Ferrari) 92 punti Lando Norris ( McLaren) 69 punti Lance Stroll ( Aston Martin) 47 punti Esteban Ocon ( Alpine) 35 punti Valteri Bottas ( Alfa Romeo) 5 punti Guanyu Zhou ( Alfa Romeo) 4 punti Yuki Tsunoda ( Alpha Tauri) 3 punti Kevin Magnussen ( Haas) 2 punti Nyck De Vries ( Alpha Tauri) 0 punti Logan Sargeant ( Williams) 0 punti Daniel Ricciardo ( Alpha Tauri) 0 punti

Classifica Costruttori