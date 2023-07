Stamane verso le 6:30 un uomo di 30 anni è stato trovato impiccato sul Ponte Meier

Alessandria – Stamane verso le 6:30 un uomo di 30 anni è stato trovato impiccato a un trave del Ponte Meier. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e la Polizia. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. La vittima è un uomo di 30 anni di origine caucasica. Gli agenti di Polizia intervenuti stanno effettuando i rilievi per stabilire l’esatta dinamica di quello che potrebbe essere un insano gesto mentre la zona pedonale del ponte è stata momentaneamente interdetta per consentire le operazioni di recupero e di ripristino della viabilità.