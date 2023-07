Camion va a fuoco in autostrada, traffico in tilt, nessun ferito

Busalla – Verso le 5 di stamane un camion, che stava trasportando un carico di slot machine, ha preso fuoco sull’autostrada A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Genova, tra i caselli di Busalla e Bolzaneto all’altezza di Manesseno. Sul posto i Vigili del Fuoco di Genova del distaccamento di Busalla che hanno spento il principio d’incendio e hanno avviato le operazioni di bonifica. Intervenuti anche gli Agenti della Polizia Stradale che hanno convogliato il traffico su una sola corsia. Alle 7:00 c’erano 3 chilometri di coda verso Busalla. Per fortuna non si registrano feriti. Ancora da chiarire le cause del rogo, probabile il surriscaldamento dei freni.