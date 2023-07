Voleva mimare il gesto di tagliarsi la gola ma ha sbagliato le distanze e si è veramente sgozzato con un rasoio

Castelnuovo Don Bosco – Aveva bevuto qualche bicchiere di troppo ed era ubriaco, i suoi movimenti erano imprecisi e ciò gli è stato fatale. Questa l’ultima ricostruzione da parte dei Carabinieri che conducono le indagini sulla tragica morte del marocchino di 42 anni (e non 32 come era stato comunicato in un promo momento) residente a Chieri che, giovedì 27 sera verso le otto, si sarebbe tagliato la carotide con un rasoio per un drammatico errore (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2023/07/29/si-uccide-sgozzandosi-con-un-rasoio-per-essere-stato-lasciato-dalla-compagna/). Secondo gli inquirenti il poveretto non voleva uccidersi ma solo mimare il gesto di tagliarsi la gola se la sua compagna non fosse tornata a vivere con lui. Un gesto fatale che non gli ha lasciato scampo proprio perché i movimenti, data la sbornia presa nel pomeriggio, erano imprecisi, approssimativi e pesanti per cui, quando, davanti ai cognati (marito e moglie sorella della sua ex compagna) che erano alla finestra, ha estratto il rasoio che aveva in tasca ha sbagliato le distanze e si è tagliato veramente la carotide senza avere scampo. È morto dissanguato in pochi minuti. A scatenare la follia della vittima la pretesa di voler sapere dai cognati, residenti in via Monferrato a Castelnuovo, dove fosse la sua ex compagna. La donna da tempo aveva deciso di troncare la relazione a causa dei suoi comportamenti violenti e del suo frequente abuso di alcolici. Non sapendo come rintracciarla, l’uomo si era quindi recato a casa della famiglia di lei in cui vive la sorella. Il rifiuto di vedersi aprire la porta da parte dei parenti avrebbe generato un forte litigio di fronte al condominio della cognata, da qui la minaccia di tagliarsi la gola che, per un calcolo fatto male, s’è trasformata in una tragica realtà.

Foto tratta da Torino Cronaca