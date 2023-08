Dall’avvocato Riccardo Veli – Richiesta di rettifica a proposito dell’articolo di Cichinisio sull’Alessandria Calcio

Spett.le redazione,

con specifico riferimento all’ articolo pubblicato oggi dalla vostra testata con il titolo “Grigi: il futuro non è targato Mario Somma, per ora” corre l’ obbligo evidenziare la moltitudine di inesattezze e false informazioni riportate, gravemente lesive della persona e della professionalità di chi scrive.

In primis, mai alcun giornalista ha preso contatto con il sottoscritto, né tantomeno alcuna intervista è mai stata da me rilasciata, pertanto l’intero incipit dell’ articolo de quo risulta privo di qualsivoglia pregio.

Ed ancora, falsa risulta la circostanza secondo cui il soggetto interessato all’acquisto sarebbe ad oggi sconosciuto, atteso che nelle manifestazioni di interesse inviate dal mio Studio al Dott. Benedetto ed al Collega Gioia, è da sempre stato indicato il nome della società interessata con tutti gli estremi relativi.

Ed ancora, mai dalla viva voce di chi scrive, è stato pubblicamente nominato il Mister Mario Somma, grande professionista ed amico a cui sono legato da profonda stima.

Da ultimo, invito e diffido il giornalista (o pubblicista) estensore dell’articolo qui in contestazione e qualsiasi altro soggetto appartenente alla Vostra testata, non solamente a verificare fonti e contenuti di ciò che si appresta a scrivere, ma di mantenere il contegno ed il riguardo dovuti per un professionista di cui nulla si conosce, evitando, per il futuro, di trascendere in appellativi offensivi e vergognosi come “sedicente”, per citarne solamente uno.

Tutto ciò premesso, sono a richiedere di voler provvedere con cortese sollecitudine a pubblicare una immediata rettifica del millantatorio articolo pubblicato, facendo attenzione a chiosarla con le dovute scuse allo scrivente procuratore.

Resta inteso che in caso di nuove violazioni, sarà mia cura procedere nelle sedi competenti per veder tutelati i miei diritti lesi.

Tanto si doveva.

Avv. Riccardo Veli