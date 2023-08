Grigi: il futuro non è targato Mario Somma, per ora

Ho interessanti novità circa le dichiarazioni rilasciate lunedì scorso a un giornale alessandrino dall’Avvocato Veli, sedicente legale di un gruppo o di un fondo ancora sconosciuti. Veli non ha rivelato le sue credenziali (un incarico ufficiale, per esempio) e neppure chi rappresenta, limitandosi a confermare che un suo “inviato” s’è presentato nella sede della società Alessandria Calcio, e altrove, usando nomi diversi. Il giornalista che ha intervistato Veli, di lui ha scritto: “Avvocato Veli, legale della holding che ha in Mario Somma l’uomo di sport…”. Questo particolare è stato strumentalizzato perché il personaggio Mario Somma, allenatore di calcio e anche commentatore Rai per la Serie C, è conosciuto e stimato, un nome importante, usato all’insaputa dell’interessato per dare spessore a un’operazione che di credito sembra non averne abbastanza. E, ancora una volta, dire ciò che lo sportivo vorrebbe sentirsi dire in un primo momento ha funzionato, al punto che anche il Sindaco Abonante ha avuto parole di stima nei confronti di “Mario Somma, uomo di sport della Holding rappresentata da Veli”, così come l’ha definito il giornalista che ha quindi sdoganato come vera tutta questa storia che vera non sembra.

Non ho creduto neanche per un attimo alla versione diffusa da quel giornale e, benchè al corrente che Mario Somma sia vincolato da un’esclusiva RAI, ma certo della correttezza e della professionalità del personaggio, l’ho raggiunto al telefono raccontandogli subito e per sommi capi la vicenda. Mario Somma m’ha detto che con quel fantomatico “gruppo o fondo” non ha nulla a che fare e non sa neppure chi sono i referenti. M’ha pure confermato d’essere a conoscenza di questi episodi e ha confermato che, in passato, a precisa richiesta d’un operatore, ha snocciolato il nome di cinque società di Serie C, compresa l’Alessandria, che, secondo lui, potevano essere in vendita, null’altro. S’è inoltre rallegrato perché il colloquio servirà a chiarire agli sportivi alessandrini la propria estraneità a qualunque trattativa tentata e la sua estraneità a questa in particolare. Ciò detto un doveroso commento: ma quando la finiranno certi dirigenti e certi pennivendoli d’accatto a trattare questa piazza, gli sportivi e i suoi cittadini, alla stregua di cavernicoli con l’anello al naso?