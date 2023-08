Egregio avvocato Veli, noi lavoriamo sui fatti e tutto ciò che scriviamo è provato da documenti certi

L’avvocato Riccardo Veli (nella foto) che ci ha scritto https://www.alessandriaoggi.info/sito/2023/08/01/dallavvocato-riccardo-veli-richiesta-di-rettifica-a-proposito-dellarticolo-di-cichinisio-sullalessandria-calcio/ ci facilita il compito nell’inchiesta giornalistica (si può ancora fare giornalismo o la velata censura tanto di moda in questo nostro povero Stato arriva anche qui?) sull’intricata vicenda che riguarda in questi ultimi tempi l’Alessandria Calcio. Per la precisione dobbiamo osservare che è solo grazie a lei, avvocato, se abbiamo scoperto che il presidente dei Grigi Enea Benedetto e il suo legale Avvocato Gioia la considerano il rappresentante di coloro i quali volevano acquistare, in tutto o in parte, il club mandrogno. Tant’è vero che Benedetto e Gioia hanno dichiarato che sarebbe stato il Sindaco della nostra città a farsi parte diligente per farvi incontrare. I due hanno poi deciso di ospitare nella sede della società un suo incaricato, tale signor Mozzillo, al fine di mettergli a disposizione la documentazione necessaria per completare il dossier.

La cosa strana è che il signor Mozzillo non si è limitato a cercare la documentazione in sede, ma ha esteso le sue ricerche pure al campo d’allenamento e negli spogliatoi del centro sportivo Michelin dove si allenano i Grigi, dove dubito che siano conservati documenti amministrativi.

Tutto ciò era talmente sospetto che la Digos è piombata nella sede sociale mentre il signor Mozzillo evaporava.

Quanto invece alla figura di mister Mario Somma, da me raggiunto al telefono, posso confermare che ha negato di essere in qualche modo coinvolto nella trattativa. Lei ci assicura di non aver mai speso il nome di Somma e allora tale nome sarà misteriosamente rimbalzato da Enea Benedetto e l’avvocato Gioia fino a Giorgio Abonante, Sindaco della nostra città, che in un comunicato ufficiale ha scritto: ”L’Avvocato Veli (cioè lei; n.d.r.), […] si è presentato anche a nome e per conto di uno sportivo serio come Mario Somma…”.

Perché, mi chiedo, il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante (che non smentisce) ha fatto solo il nome di Mario Somma?

Delle due l’una: o è stato lei a farglielo oppure gliel’han fatto Enea, o il suo Avvocato.

Tertium non datur.