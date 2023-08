Mentre si svolge la gara i ladri ne approfittano per rubare nelle auto parcheggiate

Carezzano – Ieri sera mentre si stava svolgendo dalle 20 alle 21 l’ottava edizione della gara podistica Stracarezzano e il Giro delle Frazioni che ha visto la partecipazione di ben 136 concorrenti che si sono sfidati lungo le stradine in collina, i ladri hanno approfittato della manifestazione che aveva catalizzato l’attenzione di tutto il paese, per compiere furti nelle molte auto parcheggiate. Gli organizzatori hanno fatto sapere che per la prossima edizione aumenteranno i controlli e metteranno a disposizione il deposito borse, oltre al personale specializzato a presidiare i parcheggi. Sul posto si sono recati i Carabinieri che stanno effettuando accertamenti.

Sotto, la classifica finale della gara.