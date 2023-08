Dà fuoco all’auto ma è raggiunto da una fiammata che gli provoca ustioni sul 90% del corpo

Canelli – È di Alessandria, anche se residente a Nizza Monferrato, D.G., l’uomo di 39 anni che ieri pomeriggio ha dato fuoco alla sua Mercedes Benz Gla 200 in via Pirandello, una strada che sale sulla collina dietro il cimitero. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dopo avere appiccato il fuoco, è stato raggiunto da un’esplosione e, nonostante il tentativo di fuga, è stato avvolto dalle fiamme che, a causa del forte vento, hanno rapidamente interessato anche una vasta area circostante di sterpaglie. Sul posto hanno lavorato ben sette squadre dei Vigili del Fuoco di Asti e Alessandria. L’uomo, immediatamente trasportato con elisoccorso, è stato ricoverato al Cto di Torino in gravissime condizioni, con ustioni sul 90% del corpo.