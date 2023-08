Gli austriaci salvano la scuola di Tiglieto

Tiglieto – Fra le montagne dell’appennino che segna il confine tra Liguria e Piemonte c’è Tiglieto, un paesino poco distante da Ovada di 500 abitanti che rischiava di farsi chiudere la scuola (materna, primaria e secondaria) per scarsità di iscritti. Ma due bambini austriaci arrivati qui con la famiglia alla fine dell’anno scorso dopo avere acquistato una bella casa fuori dal centro abitato, si sono iscritti in questi giorni consentendo alla scuola di proseguire il suo programma didattico. Prima dell’arrivo dei due bimbi austriaci, ai quali si è unito un terzo bambino italiano, di alunni ne erano rimasti quattro in una pluriclasse ma con tre allievi in quinta elementare e a settembre sarebbe stato impossibile proseguire con un solo studente. Così, tra poco più di un mese, Leon di sei anni e Roselina di otto saranno i nuovi compagni di Lorenzo, l’ultimo alunno rimasto alle Elementari.

Foto tratta da La Repubblica