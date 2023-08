Kme di Serravalle prolunga la cassa integrazione

Serravalle Scrivia – A causa del forte calo delle commesse unito all’aumento dei costi delle materie prime, hanno indotto la direzione di Kme, azienda siderurgica specializzata nella produzione di di tubi di rame per usi idrotermosanitari e impieghi industriali, a prorogare la cassa integrazione ordinaria iniziata a fine di giugno ma con la prospettiva di protrarsi sino al 24 settembre a rotazione sui 239 dipendenti. Il 24 luglio è partita anche la cassa per i 149 lavoratori di Hme che proseguirà sino al 22 ottobre. L’anno scorso Kme aveva chiuso il reparto tubi dello stabilimento francese di Givet nella speranza che a Serravalle la situazione fosse migliore anche perché la direzione aveva annunciato di voler spostare i volumi produttivi francesi in Italia. Ma ciò è avvenuto parzialmente e comunque non sufficiente a scongiurare interventi sull’occupazione anche qui da noi.