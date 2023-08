Caos autostrade: viaggi alla Fantozzi già da domani

Novi Ligure – Scatta il primo fine settimana d’agosto e ritorna il caos autostrade tra Liguria e Piemonte. Si prevede infatti un significativo incremento della circolazione stradale dal Piemonte verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine. In particolare, per la mattina di domani, sabato 5 agosto, si attendono condizioni di traffico da bollino nero, soprattutto nella direzione nord-sud (A7 e A26) e lungo i corridoi tirrenico e adriatico. Per agevolare gli spostamenti dei turisti in trasferta è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate nella giornata di oggi dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di domani, sabato, dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nelle giornate festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Per agevolare gli spostamenti, Anas ha gradualmente rimosso, già a partire dalle scorse settimane, molti dei principali cantieri di manutenzione programmata attivi sulla rete di competenza. Anche qui è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti, già da oggi nella fascia oraria 16:00-22:00, sabato 5 agosto dalle 8.00 alle 22.00 e domenica 6 agosto dalle 7.00 alle 22.00.