Ovada – Sulla A26 (Genova – Gravellona Toce) stamane alle 8:30 c’erano già tre chilometri di coda in direzione Genova. Le previsioni di traffico da bollino nero sono indicate anche per sabato prossimo 12 agosto, mentre per l’intero fine settimana il traffico potrebbe andare in tilt. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto per oggi, sabato 5 agosto, e per domani il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate dalle ore 08.00 alle ore 22.00.