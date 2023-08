La dottoressa Anna Pagella s’è dimessa dal Cda dell’Ipab Borsalino

Alessandria – La fase critica dell’Ipab Borsalino preoccupa un po’ tutti. Anche nel Cda dello storico istituto alessandrino c’è chi preferisce smarcarsi data l’impossibilità di raddrizzare una crisi che pare irreversibile. Da una parte la cooperativa sociale Punto Service che vanta un credito di oltre due milioni di euro e si accinge a pignorare tutto, ma proprio tutto, nel tentativo di portare a casa almeno una parte del credito, dall’altra la Spada di Damocle che incombe a causa d’una gara d’appalto illegittima vinta dalla cooperativa sociale Il Gabbiano. Da questo caos s’è smarcata la dottoressa Anna Pagella (guardando la foto la prima da destra), una persona seria e capace, ma impossibilitata a risolvere una situazione apparentemente senza sbocchi. La dottoressa Anna Pagella, 69 anni, già impegnata nel privato sociale, dal 2018 era la rappresentante del Comune di Alessandria nel Cda dell’Ipab Soggiorno Borsalino nominata dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. È persona competente in quanto già direttrice del presidio per 20 anni, per poi dare le dimissioni, pare, per insanabili conflitti con l’allora presidente Gian Maria Ghe e il suo vice Gian Paolo Paravidino. Nei prossimi giorni il Sindaco Abonante renderà noto il nome del successore.