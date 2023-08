A cosa si devono veramente le dimissioni improvvise della dottoressa Anna Pagella dal Cda del Borsalino?

Alessandria – Pare che le improvvise dimissioni della dottoressa Anna Pagella siano dovute all’inchiesta della Guardia Finanza su Social Domus che è la cooperativa fondata da lei e alcuni parenti per l’assistenza dei migranti. Qualcuno che sembra bene informato – sulla vicenda è calata una coltre impenetrabile – ci riferisce che Social Domus avrebbe utilizzato la strutra della casa di riposo Borsalino come supporto alla gestione migranti tramite il servizio pasti, l’uso dell’alloggio della direttrice per ospitalità migranti, l’acquisto d’una cascina del casalese da parte della casa di riposo Borsalino, che sarebbe stata ristrutturata e poi affittata a Social Domus venendo incontro alle richieste della prefettura che inviava, tra il 2016 e il 2020, i migranti. L’inchiesta sarebbe partita in questi giorni.