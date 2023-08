A Novi non si riesce a trasmettere il consiglio comunale in streaming (?)

Novi Ligure – Non c’è niente da fare, il consiglio comunale di Novi, arrivato alla quarta seduta, oltre a non aver concluso niente, col sindaco malato e il suo sostituto che dorme, deve fare i conti col servizio informatico per la messa in streaming da inserire poi in You Tube. Non funziona niente: o non si sente o si vede male, o non si vede niente. Inoltre il tentativo di diretta su YouTube del primo consiglio comunale è andato a vuoto (gestito da Michele Carrozzi, addetto ufficio stampa del comune di Novi) per cui ci sono state molte lamentele da parte dei cittadini che hanno cercato di seguire da casa. Dal secondo consiglio il Comune ha chiesto con una mail ad Acos (multiservizi partecipata del Comune con 400 dipendenti e un mucchio di debiti…, tanto pagano i cittadini) il dipendente Daniele Mascia, “tecnico informatico”, già candidato nel Pd alle comunali (ma va’?) per gestire la diretta. Niente da fare, i risultati sono stati pessimi: l’audio si sente male e il video è sgranato. Siamo curiosi di sapere quanto il Comune abbia pagato Acos per questo servizio e se il dipendente timbra o prende lo straordinario. E non si capisce perché il Comune che conta dipendenti del settore quali elettricista, tecnico informatico e addetto stampa, poi chiama qualcuno da Acos che, peraltro, dimostra di essere un incompetente. Vedremo domani se arriverà qualcuno che sa usare il Pc per la diretta in streaming. Altrimenti ci offriamo volontari noi di Alessandria Oggi.

Immagina tratta da Il Corriere della Sera