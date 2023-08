È stato operato ad Alessandria il motociclista che lunedì aveva tamponato un trattore

Alessandria – Dopo un delicato intervento chirurgico all’ospedale di Alessandria è in terapia intensiva l’orafo Valter C che la mattina di lunedì 31 luglio a Occimiano lungo la provinciale Occimiano – Conzano, mentre in moto stava recandosi al lavoro allo stabilimento Manifatture Bulgari di Valenza, in fase di sorpasso aveva urtato con la moto la ruota posteriore sinistra di un trattore (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2023/07/31/moto-contro-trattore-motocilista-allospedale/), incidente stradale di cui abbiamo scritto giorni fa. Per le gravi ferite riportate in un primo momento era stato deciso il trasferimento al Cto di Torino, ma poi è stato ricoverato ad Alessandria dove è stato curato con grande tempestività e competenza.