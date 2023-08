Alessandria – È successo venerdì pomeriggio in un alloggio di Spalto Borgoglio dove un ragazzino è rimasto gravemente ferito per l’esplosione di alcuni petardi che aveva innescato e che gli sarebbero scoppiati in mano. È stato il boato a destare l’attenzione dei vicini che hanno subito chiamato i Carabinieri. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, e la corsa all’ospedale Infantile. Nell’esplosione, il ragazzino avrebbe perso due dita.