Tornano i Rom al Cipian nonostante la delibera di Rocchino

Novi Ligure – Mercoledì 2 agosto sono ricomparse due roulotte di Rom nonostante l’ordinanza del sindaco Rocchino Muliere (ma chi lo sta più a sentire quello lì?!) che vieta espressamente la sosta prolungata per camper e roulotte al Cipian. Il motivo del provvedimento, peraltro sollecitato da noi di Alessandria Oggi e poi attuato dai Trina del Comune, fa riferimento alla mancanza dei servizi igienici necessari al campeggio essendo quella un’area artigianale, per cui i lavoratori pisciano e cagano nel bagno dello stabilimento in cui lavorano e non in mezzo alla strada. La conseguenza di questa sosta abusiva è che i Rom del Cipian vanno nei bagni pubblici del cimitero per cagare e pisciare, ma anche con decine di taniche che riempiono di acqua per bere, lavarsi e far da mangiare. La situazione è fuori controllo al punto che i custodi hanno allertato la Polizia Municipale – in orario d’ufficio, cioè dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00, altrimenti non vengono – che ha ha fatto sapere di essere impotente rispetto al problema (ma va’?). Non basta, in quanto i dipendenti del cimitero finiscono prima dell’orario di chiusura per cui lasciano i bagni aperti che rimangono tali per tutta la notte.

Chi paga tutto questo spreco?

Chi paga le migliaia di litri d’acqua che Rom e altri vanno a prelevare con tanto di taniche?

Chi paga la luce accesa tutta la notte?

Novesi, sveglia!