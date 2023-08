Da Città di Alessandria – Avviso pubblico per la designazione e nomina di un componente del Cda del Soggiorno Borsalino

Avviso pubblico per la designazione e nomina a seguito di dimissioni di n. 1 (uno) componente il consiglio d’amministrazione dell’ex Ipab “Soggiorno Borsalino – centro servizi polifunzionale per la persona” di Alessandria

Il Sindaco

premesso che è costituita, tuttora in fase di trasformazione in forza di legge regionale, l’ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (ex IPAB) “Soggiorno Borsalino – Centro Servizi Polifunzionale per la persona” con sede legale in Alessandria, Corso Lamarmora n. 13 (codice fiscale 80003970060);

letto lo Statuto della Casa di Riposo, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 22 dicembre 2017, n. 50-6242;

rilevato che l’ex IPAB in questione è sottoposta alla disciplina della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;

visto l’art. 9 del summenzionato Statuto che, fra l’altro, prevede la designazione di n 1 (uno) componente del Consiglio d’Amministrazione da parte del Sindaco in rappresentanza del Comune di Alessandria;

considerato che con decreto sindacale n. 32 in data 16.07.2018 si procedette all’ultima nomina del componente di competenza sindacale, nella persona di Anna Pagella e che in forza dell’art. 11 statutario: “ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell’anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima”; dato atto che la Consigliera di designazione e nomina di questo Ente ha rassegnato le proprie dimissioni in data 2 agosto 2023 (giusto protocollo d’arrivo n. 67940 in data 03/08/2023); richiamati gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale della Città di Alessandria con propria deliberazione n. 86 in data 28 luglio 2022 relativamente alle nomine e alle designazioni dei Rappresentati del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni; valutato che risulta, pertanto, necessario procedere alla sostituzione del Componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione dell’Ipab in considerazione della norma contenuta all’art. 32, secondo comma, della richiamata legge regionale n. 12/2017 per la quale: “I Consigli di Amministrazione delle Ipab regolarmente in carica all’entrata in vigore della presente legge, ovvero i commissari straordinari, salvo il caso in cui il mandato sia stato previamente portato a compimento, restano in carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato”;



Avvisa

che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature alla designazione e nomina, a seguito di dimissioni, di n. 1 (uno) Componente il Consiglio d’Amministrazione dell’ex Ipab “Soggiorno Borsalino – Centro Servizi Polifunzionale per la persona” di Alessandria, in carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato;

che ai sensi del vigente Statuto dell’ex Ipab: il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui avverrà la trasformazione in azienda o in persona giuridica di diritto privato; le funzioni e le responsabilità assegnate collegialmente e individualmente sono stabilite dalle disposizioni statutarie vigenti e dalle altre norme generali in materia di pubblici amministratori; l’incarico è a titolo gratuito;

che ai sensi della legge del 10 aprile 1991 n. 125 e l’art. 57 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, il presente avviso garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

che le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo della Città di Alessandria utilizzando lo schema di candidatura allegato al presente avviso (Allegato) compilato e sottoscritto dal Candidato, completo di dati anagrafici corredato esclusivamente dal curriculum vitae dello stesso Candidato. La candidatura deve essere sottoscritta a norma dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e accompagnata da copia fotostatica del documento di identità;

che le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 12 settembre 2023 esclusivamente e alternativamente: per posta elettronica certificata all’indirizzo comunedialessandria@legalmail.it per posta raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine tassativo di chiusura dell’avviso (a tal fine farà fede il timbro apposto dall’Ufficio postale accettante);

che con la candidatura, è implicita da parte del Candidato l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, anche in tema di autorizzazione dei dati sensibili, ai sensi del nuovo codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003; che si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i termini, nonché revocare il presente avviso con provvedimento motivato qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per intervenute disposizioni legislative;

che in caso di decadenza o di rinuncia da parte del Candidato prescelto si riserva la facoltà di procedere alla nomina di altro Candidato, ovvero alla ripetizione dell’avviso con riapertura dei termini di presentazione delle candidature;

che si procede alla designazione e nomina anche in caso di presentazione di una sola candidatura valida;

che si procede alla designazione anche in caso di presentazione di una sola candidatura valida, riservando a successiva scelta discrezionale intuitus personae qualora non venisse presentata alcuna candidatura;

che per quanto non espressamente previsto nel presente avviso valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia;

che il Responsabile del procedimento è il Funzionario Cristina Drago, cristina.drago@comune.alessandria.it tel. 0131.515485 a cui è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti;

a cui è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti; che il Responsabile del procedimento ha facoltà di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio nei casi di errori od omissioni meramente formali nella presentazione della candidatura senza che ciò comporti esclusione della stessa.

Dato e firmato il 4 agosto 2023

Il Sindaco (Giorgio Angelo Abonante)

Schema di candidatura (Allegato)

(Contrassegnare con una “X” le caselle e completare in stampatello le dichiarazioni, cancellando le ipotesi che non ricorrono)

Al sig. Sindaco della Città di Alessandria

Piazza della Libertà n. 1

15121 Alessandria

Oggetto: Presentazione candidatura, a seguito di dimissioni, per la designazione e nomina di n. 1 (uno) Componente il Consiglio d’Amministrazione dell’ex Ipab “Soggiorno Borsalino – Centro Servizi Polifunzionale per la persona” di Alessandria.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………

Presenta

la propria candidatura per la designazione e nomina, a seguito di dimissioni, di n. 1 (uno) Componente il Consiglio d’Amministrazione dell’Ipab “Soggiorno Borsalino – Centro Servizi Polifunzionale per la persona”, di Alessandria in carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui avverrà la trasformazione azienda o in persona giuridica di diritto privato. A tal fine,

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità e a norma gegli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

di essere nato/a il ……………………………….. a ………………………………………. (provincia di …..) stato

………………………… (per i nati all’estero);

………………………… (per i nati all’estero); di essere residente a ……………………………………………………………. Prov. (…..) C.A.P. ………….. in via …………………………………………………….. n. ….. Tel. …………………………………… – Cell. ……………………………………….. – Indirizzo di posta elettronica …………………………………………….;

chiede che tutte le comunicazioni relative alla candidatura vengano inviate al seguente domicilio:………………………………………………………. prov. (…..) C.A.P. ……….in via ……………………………………. n. ……… tel. ……………….. cell. ……………………… Indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso;

di essere cittadino italiano o equiparato;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………… prov. …….);

di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi (indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione: …………………………………………………………………).;

di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare: ———————————————————

————————————————————————————–) e che la propria posizione riguardo gli obblighi di leva (per i soli concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) è la seguente: ………………………………………………………… ;

————————————————————————————–) e che la propria posizione riguardo gli obblighi di leva (per i soli concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) è la seguente: ………………………………………………………… ; di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190/2012 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 in riferimento all’assunzione del presente incarico;

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale: …………………………………………………………..);

di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare gli eventuali procedimenti penali di cui si è a conoscenza: ……………………………………………………………………………………..).;

di non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da impiego presso una pubblica amministrazione;

di non essere stato licenziato da rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

di accettare senza riserva tutte le disposizioni di cui allo Statuto dell’ex Ipab “Soggiorno Borsalino – Centro Servizi Polifunzionale per la persona”, di Alessandria, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 22 dicembre 2017, n. 50-6242;

Dichiara Inoltre

di accettare incondizionatamente le clausole e le disposizioni di cui all’avviso pubblico oggetto della presente candidatura;

di non trovarsi in condizioni esistenti di conflitto di interesse o di causa pendente alla data di presentazione della candidatura, nei confronti dell’ex Ipab “Soggiorno Borsalino – Centro Servizi Polifunzionale per la persona”, ovvero nei confronti del Comune di Alessandria;

di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi e di tutte le tariffe comunali del Comune di Alessandria;

di non ricoprire cariche elettive pubbliche (consigliere o assessore comunale, provinciale e regionale), ovvero di impegnarsi a dimettersi dalla carica elettiva in caso di designazione e nomina;

di accettare sin d’ora la designazione e nomina, qualora prescelto;

di allegare alla presente candidatura il proprio curriculum vitae aggiornato.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che quanto sopra affermato corrisponde a verità.

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a, indistintamente, alla luce delle disposizioni del nuovo codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, dichiara il proprio univoco consenso all’utilizzo dei propri dati ai fini del procedimento.

Allegati:

curriculum vitae sottoscritto;

documento di identità valido alla data di scadenza di presentazione delle candidature

In fede,

………………, il …………….

Firma